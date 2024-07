De acordo com a Sejusp-MG, foram empossados 985 candidatos a mais do que as 2.420 vagas inicialmente previstas no edital

Cerca de 400 policiais penais foram empossados nesta quarta-feira (10/7) e passam a integrar o Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG). O aumento do efetivo atende a uma demanda da classe, representada pelo Sindicato dos Policiais Penais de Minas Gerais (Sindppen-MG). Mas apesar de a ampliação ser significativa, o Sindppen-MG diz que o esforço ainda não é satisfatório.





Leia também: Candidatos PcD alegam capacitismo em concurso da Polícia Penal de Minas Gerais

De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais (Sejusp-MG), foram nomeados 985 candidatos a mais do que as 2.420 vagas inicialmente previstas no edital, ou seja, 3.405, no total. A medida, segundo a pasta, “reforça a valorização da Polícia Penal e, consequentemente, da segurança e da ressocialização dos custodiados do estado".





No entanto, o cenário está longe do ideal para a categoria. “Essa é uma demanda que queremos aumentar. Esse esforço ainda é deficitário e não acompanha o aumento da malha carcerária. Temos que reforçar o time”, afirma o vice-presidente do Sindppen-MG, Wladimir Dantas.

Leia também: Funcionalismo pressiona Zema e policiais convocam ato na Praça Sete





O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), reconheceu, em um discurso enviado por vídeo aos novos policiais penais, que “ há um longo caminho a percorrer”. A solenidade encerrou a posse dos aprovados no certame, que contou com mais de 200 mil inscritos.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata