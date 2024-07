A agilidade de uma cliente fez com que ela não tivesse o aparelho celular roubado durante um assalto a uma padaria no Bairro Granada, em Uberlândia, no Triângulo. As câmaras de segurança registraram a ação do homem na noite dessa terça-feira (9/7).



De acordo com o boletim de ocorrência, o assaltante entrou na padaria armado e com uma camiseta azul cobrindo o rosto. Nas imagens é possível ver que a cliente esconde o aparelho celular embaixo do balcão e se afasta para outro lugar. Lá ela continua comendo enquanto o homem rouba o dinheiro do caixa.





Segundo a Polícia Militar, o homem roubou R$ 530 e o aparelho celular de uma das funcionárias. Ele teria fugido a pé pela Rua Capivari sentido Rua Porto Colômbia. Testemunhas disseram que uma moto de cor vermelha ajudou na fuga do suspeito. Segundo a PM, os dois ainda não foram identificados.