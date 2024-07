MP pede cancelamento de shows em cidade da Zona da Mata

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) propôs uma ação civil pública, com pedido de tutela de urgência, contra o município de Lima Duarte, na Zona da Mata Mineira, para que sejam cancelados os shows de Israel e Rodolfo, Jorge e Mateus, Mumuzinho e Alemão do Forró. Os artistas estão na programação da 45ª Exposição Agropecuária e Torneio Leiteiro, marcada para ocorrer entre 19 e 22 de setembro.





Segundo o MP, todos os shows iriam custar mais de R$ 1,5 milhão aos cofres públicos de Lima Duarte, sendo R$ 380 mil para o show da dupla Israel e Rodolfo, R$ 195 mil para Mumuzinho, R$ 175 mil para Alemão do Forró, além de R$ 806 mil para Jorge e Mateus. Diante dos valores, instaurou-se um inquérito civil público e, de acordo com o órgão, foi constatada "total desproporção entre tais gastos e as previsões orçamentárias para despesas essenciais do Município em todo o ano de 2024".





Ainda de acordo com MP, os valores a serem gastos com as apresentações musicais corresponderiam a 42% das despesas no ano de 2024, até o dia 31 de maio, destinadas ao patrimônio artístico e cultural da cidade. Além disso, os valores também representam, entre outros pontos, 60% a mais em relação às mesmas despesas realizadas em 2023 para a realização do mesmo evento.

"Assim, ajuizou-se Ação Civil Publica buscando a suspensão dos contratos e a imposição ao Município de Lima Duarte de não gastar com shows musicais em sua exposição agropecuária, em ano eleitoral, valores que superam a média dos mesmos gastos nos anos de 2022 e 2023", informou o MP em nota.





A reportagem não conseguiu contato com a Prefeitura de Lima Duarte. O espaço está aberto para o posicionamento do município.