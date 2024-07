Pablo Henrique de Melo morreu no local do acidente









Um jovem, de 18 anos, que estava na garupa de uma moto, morreu na tarde de ontem (1/7), na BR-146, proximidades do município de Cruzeiro da Fortaleza, no Alto Paranaíba, em uma batida com um veículo Jeep Compass. O irmão dele, de 24 anos, que conduzia a moto, ficou em estado grave.





O motorista do Jeep disse à Polícia Militar Rodoviária (PMRv) que conduzia o veículo no sentido decrescente da rodovia, quando um caminhão, que estava à sua frente, saiu de uma estrada vicinal para a pista. Ao mesmo tempo, ainda conforme o motorista, a moto que estava na pista contrária, ao sair da rodovia para acessar a estrada vicinal, colidiu na lateral do Jeep.





Pablo Henrique de Melo morreu no local do acidente. Já o irmão foi socorrido por populares e levado até o Hospital de Serra do Salitre, a cerca de 20 km de Cruzeiro da Fortaleza.





Ainda de acordo com informações divulgadas pela PM Rodoviária, os condutores realizaram o teste do bafômetro e foi constatado que não fizeram ingestão de bebida alcoólica.





Segundo nota da Funerária São Pedro e Príncipe da Paz, o sepultamento do jovem acontece às 16h, desta terça-feira (2/7), no Cemitério de Brejo Bonito, distrito de Cruzeiro da Fortaleza.