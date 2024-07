A idosa de 92 anos que estava desaparecida foi encontrada nesta terça-feira (2/7), após três dias sem comer e beber água. Ela desapareceu em um sítio na zona rural de Abaeté, no Centro-Oeste de Minas, no domingo (30/6). Até a manhã de hoje, não havia nenhuma informação sobre o paradeiro dela.

Drones e cães treinados para salvamento foram usados pelo Corpo de Bombeiros para encontrar sinais que levassem até a vítima. Um morador da região a encontrou na manhã de hoje, a cerca de cinco quilômetros do sítio.

Ela estava próxima a uma das estradas, pedindo socorro. A idosa foi resgatada e levada até a família.

"Com leve confusão mental, a senhora nos relatou que não ingeriu nenhum alimento e nem sequer tomou água neste período e que dormiu e se protegeu das baixas temperaturas noturnas em uma mata fechada", relataram os bombeiros.

Buscas

As buscas começaram na noite de domingo e se estenderam até a madrugada de segunda-feira (1/7). No mesmo dia, ainda pela manhã, elas foram retomadas. Hoje (2/7), os bombeiros seguiram para mais um dia de trabalho.

De acordo com os bombeiros, a filha da idosa informou que ela não possuía nenhuma deficiência mental e tinha uma vida ativa. Ela relatou que os familiares não perceberam quando a idosa sumiu, notando sua ausência apenas na tarde de domingo.

Drones e cães

Para auxiliar nas buscas, as equipes usaram drones para mapeamento da área e, assim, otimização dos trabalhos. Equipes de mergulho também atuaram na ocorrência.

A equipe do canil do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (BEMAD) esteve no local com cães de salvamento para identificar as direções que possivelmente a vítima tenha transitado. Ela foi encontrada na direção em que os cães apontaram. Os cães, com qualificações específicas para buscas de pessoas, atuaram na tragédia do Rio Grande do Sul.