Com o nome Arcanjo 12, o novo helicóptero multimissão é do modelo Koala e tem capacidade para até oito ocupantes

Militares do Corpo de Bombeiros de Minas Geris receberam uma nova aeronave na manhã desta terça-feira (2), data que é celebrado o Dia Nacional do Bombeiro. O evento para a entrega do helicóptero foi realizado na Cidade Administrativa.





Para a comandante do batalhão de operações aéreas Tenente Coronel Karla Lessa, a nova aeronave, que custa mais de R$ 35 milhões, vai aprimorar o trabalho da corporação. “Ele vai compor o suporte aéreo avançado de vida e também atuar em operações de combate a incêndio florestal e vistoria em barragens”, destaca.

Com o nome Arcanjo 12, o novo helicóptero multimissão é do modelo Koala e tem capacidade para até oito ocupantes. A tenente-coronel também destaca que a aeronave vem com equipamentos especiais como guincho e gancho, que servem para fazer salvamento em locais de difícil acesso.

“Ela é um novo modelo de aeronave, mais moderna. Ela tem a capacidade de levar, em todos os atendimentos, o piloto e o copiloto, sem necessidade de desembarque do copiloto, por exemplo, para transportar pacientes”, acrescenta.





Além da entrega do Arcanjo 12, os bombeiros vão receber mais quatro helicópteros até 2025. Com o reforço de hoje, os militares passam a ter disponível, ao todo, 10 aeronaves, sendo sete helicópteros e aviões. “A aquisição das novas aeronaves irão servir para abertura de novas bases em Juiz de Fora e Governador Valadares. Eles também servirão para renovar a frota que hoje é utilizada nas bases no batalhão de operações aéreas”, diz

Durante a cerimônia de entrega, o secretário de Saúde de Minas Gerais Fábio Baccherettti foi homenageado com a comenda Bombeiro Honorário, concedida a pessoas ou entidades que contribuem com o aprimoramento do serviço do Corpo de Bombeiros Militar.



Dia Nacional dos Bombeiros

A solenidade desta terça-feira (2) retoma, segundo a corporação, a trajetória dos primeiros bombeiros que deram início a uma história de coragem quando os recursos ainda eram limitados.

“É um evento significativo para todos nós bombeiros, porque celebra o trabalho que é realizado e apresentado para a sociedade. Aqui é um momento de festejar a vida destes profissionais que trabalham nessa corporação, e que se doam para prestar o melhor serviço para a sociedade”, comemora a Tenente Coronel Karla Lessa.