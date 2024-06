As obras do antigo Diamantina Tênis Clube estão na lista de investimento do Novo Pac

Minas Gerais vai receber mais de R$ 200 milhões do governo federal, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), para a preservação do patrimônio cultural do estado. Ao todo, 15 cidades mineiras terão obras e projetos custeados pelo investimento.







O valor ficará sob responsabilidade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que acompanha obras e projetos do Novo PAC voltados para bens representativos do patrimônio cultural do país, como monumentos, edifícios históricos e conjuntos urbanos tombados.

A liberação dos recursos será um dos temas abordados pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em evento programado para esta sexta-feira (28/6), em Belo Horizonte.

Restauração





Entre os investimentos previstos para a preservação do patrimônio cultural do estado estão a restauração do conjunto de prédios do centro histórico de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha. Tombado pelo Iphan desde 1938, o centro histórico da cidade completa, em dezembro, 25 anos do título de Patrimônio Mundial concedido pela Unesco. O pacote de restauração do Novo Pac inclui ainda, em Diamantina, o Grande Hotel, a Casa da Intendência, o Diamantina Tênis Clube e o sobrado da Secretaria de Cultura.





As igrejas de Santana, em Mariana, e Matriz Nossa Senhora do Pilar, em São João Del Rey, ambas na Região Central do estado, também passarão por restauração. A lista também inclui a requalificação arquitetônica do Clube Ivituruy, no Serro, na Região Central. Todas essas obras já estão em andamento ou prestes a começar nas próximas semanas, segundo o Departamento de Ações Estratégicas e Intersetoriais (DAEI) do Iphan.





Também será contemplado um projeto de restauro dos sinos de igrejas de Diamantina, Mariana, Serro e Ouro Preto, com investimento previsto de R$ 800 mil. O toque dos sinos e o ofício de sineiro em Minas Gerais são manifestações culturais tradicionais registradas como Patrimônio Imaterial no Livro de Registro das Formas de Expressão desde 2009.





Confira a lista das obras contempladas:





Belo Horizonte





Obras:





Restauração de 3 casas da RFFSA para o Museu de Artes e Ofícios

Serviços de Manutenção da Casa do Conde de Santa Marinha - Casa do Patrimônio





Projetos:





Restauro do Espaço Dino Barbieri para a recuperação do projeto original de Burle Marx no Complexo da Pampulha





Cataguases





Projetos:

Restauro do Colégio Cataguases





Congonhas





Obras:





Implantação do Parque da Romaria

Requalificação do Teatro Dom Silvério Gomes Pimenta (Edifício Romaria)

Restauração da Antiga Câmara de Vereadores

Restauração do Casarão do Museu da Imagem e Memória





Serviço:





Restauração da imaginária e peças sacras da Igreja do Rosário, do Senhor do Bom Jesus de Matozinhos e da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição





Diamantina





Obras:





Requalificação da Praça Dom Joaquim e do adro da Igreja de Nossa Senhora do Rosário

Restauração da Igreja de N.S do Carmo

Restauração do antigo Diamantina Tênis Club

Restauração do Casarão do antigo Hotel Roberto - Secretaria de Educação

Restauração do sobrado da Antiga Intendência (antiga prefeitura)

Restauração do Sobrado da Secretaria de Cultura





Projetos:





Restauro dos Sinos de Diamantina





Mariana





Elementos artísticos:





Restauração da Capela de N.S. Rainha dos Anjos/Arquiconfraria de São Francisco

Restauração da Igreja Matriz de Bom Jesus do Monte





Obras:





Requalificação da Antiga Prefeitura

Restauração da Igreja de Santana

Restauração da Igreja de São Caetano

Restauração da Igreja Matriz de Bom Jesus do Monte

Restauração da Igreja Nossa Senhora das Mercês

Restauração de Casa Capitular - Museu de Arte Sacra





Ouro Preto





Elementos artísticos:





Restauração da Igreja de Bom Jesus de Matozinhos





Obras:





Requalificação urbanística do entorno da Capela do Padre Faria

Restauração da Capela de Santana

Restauração da Capela de São João

Restauração da Capela de São Sebastião

Restauração da Capela N.S. Piedade

Restauração da Igreja de Bom Jesus de Matozinhos

Restauração da Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia

Restauração da Igreja de São Francisco de Assis

Restauração da Igreja São Francisco de Paula





Projetos:





Restauro da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos

Restauro dos Sinos





Pitangui





Projetos:





Requalificação da Casa de Câmara e Cadeia de Pitangui para a Criação do Museu Histórico





Piranga





Projetos:





Restauro do Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos





Sabará





Obras:





Restauração do Casarão do Museu do Ouro e anexo





Elementos artísticos:





Restauração da Igreja de S. Francisco e requalificação do Largo S. Francisco





São João del-Rei





Elementos artísticos:





Restauração da Igreja de São Francisco de Assis

Restauração da Igreja N. S. do Rosário





Obra:





Restauração da Igreja de N. S. do Carmo

Restauração da Igreja de São Gonçalo Garcia

Restauração da Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar

Restauração da Igreja N. S. do Rosário

Restauração da Igreja Senhor do Bonfim

Restauração da Igreja Senhor dos Montes

Restauração do Complexo Ferroviário - Etapa 1

Restauração do Complexo Ferroviário - Etapa 2, 3 e 4





Projetos:





Restauro da Casa do Embaixador Gastão da Cunha





Serro





Elementos artísticos:





Restauração da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, requalificação urbanística de seu Adro, Praça Frontal e entorno





Obras:





Implantação do Mercado Municipal

Pintura das Igrejas de N. Sra. Carmo e Bom Jesus de Matozinhos e manutenção de adros

Requalificação Arquitetônica do Clube Ivituruy

Requalificação urbanística do adro e escadaria da Igreja de Santa Rita e Praça Doutor João Pinheiro

Requalificação urbanística dos eixos Quatro Vinténs/Lucas e Matriz - Matozinhos

Restauração da Chácara do Barão do Serro

Restauração da Igreja de Santa Rita

Restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e seus elementos artísticos





Projetos:





Restauro dos Sinos





Tiradentes





Projetos:





Restauro do Chafariz de São José e Aqueduto





Ouro Branco





Projetos:





Restauro da Igreja de Santo Antônio de Itatiaia





Lavras





Projetos:





Restauro dos bens integrados da Igreja Nossa Senhora do Rosário





Juiz de Fora





Projetos: