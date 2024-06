A quarta-feira (26/6) terá temperaturas elevadas e baixa umidade em Minas Gerais nesta. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o índice de umidade relativa do ar no estado será inferior a 30%, quando há baixo risco para a saúde.

As temperaturas permanecem estáveis em todo o estado e podem chegar a 32ºC no Triângulo, Noroeste e Norte do estado. As temperaturas elevadas fazem parte da previsão para o inverno de 2024, que será marcado pelo tempo seco e poucos episódios de frio, segundo a empresa de meteorologia Nottus.

A previsão indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado no Jequitinhonha, Vale Mucuri, Vale do Rio Doce, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Sul, Sudoeste e Região Metropolitana. Nas demais regiões, o céu fica claro a parcialmente nublado com névoa seca.

Belo Horizonte

Na capital, a previsão indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado nesta quarta (26). Segundo a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 15,3ºC, a máxima estimada pode chegar a 30ºC. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 30% à tarde.

Embora a temperatura mínima da capital tenha sido de 15,3º na Região da Pampulha, a sensação térmica foi de 17,3º, às 6h. Já na Estação Cercadinho, a temperatura mínima foi de 16,7º, mas com a sensação mais baixa, de 10,3ºC.

A Defesa Civil de BH também emitiu, na tarde dess terça-feira (25), um alerta para baixa umidade válido até às 18h de domingo (30). A recomendação é que as pessoas se hidratem, evitem frituras e atividades físicas ao ar livre entre 10h e 17h.