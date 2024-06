Caminhonete ficou destruída com o impacto da batida

Um homem, que não teve a idade divulgada, morreu em um acidente entre carreta e caminhonete nessa terça-feira (25/6), na BR-251, na zona rural de Salinas, no Norte de Minas.





Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida frontal aconteceu na altura do km 258 da rodovia. A carreta, com placa da cidade de Campinas, em São Paulo, que transportava mercadorias diversas, bateu de frente com a caminhonete, que seguia sentido Salinas.





Depois do impacto da batida, a carreta foi projetada para fora da pista e parou às margens da rodovia.





O motorista da caminhonete foi encontrado já sem vida nas ferragens do veículo, com o corpo politraumatizado devido aos ferimentos causados pela dinâmica do acidente.

O passageiro foi encontrado às margens da rodovia, consciente e desconexo, com suspeita de trauma cranioencefálico e fratura exposta no braço esquerdo. A vítima foi transportada para o hospital municipal de Salinas.





O motorista da carreta não ficou ferido.





A perícia da Polícia Civil foi acionada. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu ao local e foi responsável pela segurança e interdição da rodovia durante atendimento à ocorrência.