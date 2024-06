Um homem de 49 anos foi preso nesta sexta-feira (21/6) na cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais, sob suspeita de ter estuprado o sobrinho durante cinco anos. A vítima, conforme a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), tem diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) com grau moderado.

A PCMG disse que o menino, atualmente com 11 anos, sofria os abusos desde os 6. Aproveitando-se da convivência familiar, o tio teria cometido os crimes nos momentos em que ficava sozinho com a criança.

“O suspeito induzia a vítima a permanecer em silêncio sobre os abusos, dizendo que, caso relatasse os fatos, ninguém acreditaria nela”, informou a PCMG em comunicado, acrescentando que o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil não deu detalhes sobre os episódios de abusos nem como tomou ciência dos crimes sexuais.

Estupros de crianças e adolescentes aumentaram em Minas

Nos três primeiros meses de 2024, foram registrados 789 estupros de vítimas até os 14 anos em Minas Gerais, segundo os últimos dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Em 2023, houve 3.420 casos no estado, contra 3.133 em 2022, o que representa aumento de 9% na respectiva faixa etária.

Do total de registros em Minas no primeiro trimestre deste ano, somente em Belo Horizonte ocorreram 80 casos. Em 2023, o quantitativo na capital foi de 436 vítimas — 79 a mais que o registrado em 2022.

O perigo dentro de casa

Em maio, durante reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), a defensora pública Samantha Vilarinho Mello Alves destacou que 68,3% dos casos de abuso de menores acontecem no próprio lar, e 86,1% dos crimes são perpetrados por pessoas conhecidas.

Em 2023, o Brasil teve um número recorde de estupros: foram quase 75 mil casos, o que representou um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. Desse total, 61,4% das vítimas tinham menos de 13 anos.