A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) terá uma ouvidoria instalada para atender usuários na Praça Sete, Região Central de Belo Horizonte, ao lado do Cine Theatro Brasil, nesta terça-feira (18/6), das 9h às 17h. A Companhia participa do projeto Ouvidoria Itinerante, organizado pela Rede Mineira de Ouvidorias Públicas, Rede Ouvir, junto com outros órgãos públicos.





A ouvidoria é um canal de atendimento recursal, ou seja, o registro poderá ocorrer quando o usuário já tiver acionado um dos canais usuais de relacionamento e não tiver obtido resposta, se o serviço solicitado estiver em atraso ou se ele não concordar com uma resposta recebida da Copasa.

“A Companhia atenderá os cidadãos, acolhendo as suas demandas, prestando esclarecimentos ou orientando-os sobre o registro de solicitações nos nossos canais de atendimento disponíveis, nos casos de demandas que não sejam originalmente de competência da Ouvidoria”, destaca Suami Cruz Leão, gerente da Ouvidoria da Companhia. “Este evento ocorrerá em um espaço que é do povo, o que permite a inclusão e maior proximidade da população com as Ouvidorias dos órgãos integrantes da Rede”, completou.