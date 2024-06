O fim de semana em Belo Horizonte será de temperaturas amenas e baixa umidade relativa do ar na parte da tarde, segundo informações da Defesa Civil municipal.

Neste sábado (15/6), a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro, com sensação de frio ao anoitecer. A temperatura mínima foi de 14,1°C e a máxima estimada é de 27°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 25% à tarde.

Na Região Oeste, na Estação Cercadinho, a temperatura mínima foi 14,1°C, com sensação térmica de 8°C, às 7h. Na Pampulha, a temperatura mínima foi 14,9°C, com sensação térmica de 16,3°C, às 5h.

No domingo (16/6), o céu fica claro com sensação de frio ao amanhecer e à noite. Os termômetros devem oscilar entre 13°C e 27°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 25% à tarde.

Previsão em Minas

Neste sábado, a presença da massa de ar seco continental mantém o tempo estável com predomínio do sol em Minas, com exceção da região leste do estado, especialmente, na divisa entre Minas, Espírito Santo e Sul da Bahia.

As baixas temperaturas típicas desta época do ano favorecem a formação de geada em pontos isolados da Serra da Mantiqueira, no Sul do estado.

No domingo, o céu fica parcialmente nublado no Vale do Jequitinhonha. Céu claro a parcialmente nublado no Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões de Minas, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.