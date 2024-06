Um homem, que não teve a idade revelada, foi preso suspeito de ameaçar de morte servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na manhã desta quinta-feira (13/6) em Ipatinga, no Vale do Rio Doce.







A Polícia Federal foi até a residência do suspeito para cumprir um mandado de busca e apreensão que possibilitará a continuidade da investigação.





O homem, preso em flagrante, ameaçou os servidores de morte, caso os seus pleitos não fossem atendidos. Durante a ação da PF, ele também ameaçou a equipe de policiais e coagiu uma testemunha.





Além da prisão, outras medidas cautelares foram impostas ao investigado, como a proibição de acesso ou frequência às agências do INSS.