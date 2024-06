Feira popular marca o retorno das atividades do Mercado do Santa Tereza

A segunda edição da Feira do Mercado do Santa Tereza acontece neste sábado (08/06) e domingo (09/06). Serão 100 expositores dos mais variados ramos: comidas e bebidas artesanais, alimentos frescos, vestuário, bijuterias e atrações culturais.

A reabertura marca a entrada da feira para o Circuito Mercados de Origem, que abrange outros quatro empreendimentos nos bairros Cruzeiro, Padre Eustáquio, São Paulo e Olhos D'Água.

Marco Antônio de Assis e a mulher Dinéia Patrícia de Assis estão ansiosos pela retomada da feira, que teve sua primeira edição no ano passado. Além de participar como expositores de semijoias, eles são moradores do bairro. Marco ainda conta que passou os últimos dias divulgando a feira para todos que encontrava.

“Essa feira é fundamental para o Bairro Santa Tereza. Além de gerar emprego, ela vai trazer novos investidores para o mercado. Espero um evento com muita paz, tranquilidade, e que todos sejam bem servidos”, declara Marco.

Também com grandes expectativas, Breno Félix irá participar do evento. Há 12 anos no ramo de drinks, ele ressalta a diversidade de expositores que estarão presentes, que vão desde o artesanato, até a gastronomia e contará com espaço kids.

“É um espaço 360, que agrega a todos, inclusive eu que tenho filho. Desde quando você vai para um local que você pode deixar seu filho no espaço kids, do lado tem uma música ao vivo, tem um artesanato, tem um doce, tem um chopp gelado para você poder tomar?”, questiona Felix.

Breno, que passou boa parte da vida no bairro, afirma que o Bairro Santa Tereza tem o diferencial de combinar tradição e boêmia. “Tem um diferencial ali por ser no Santa Tereza, tem um coraçãozinho batendo forte. Eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso”, afirma.

Retomada das atividades

O evento marca a retomada das atividades no Mercado Distrital de Santa Tereza, inaugurado no ano de 1974 e fechado após mais de 30 anos de atividades, em 2007.

Segundo Elias Tergilene, um dos organizadores do projeto, a expectativa é voltar às atividades no início de 2025. Até lá, serão feitas obras de adequação para cada empreendimento, além de infraestrutura e reforma dos banheiros.

Tergilene afirma que o circuito de mercados tem o potencial de gerar aproximadamente 4.500 empregos diretos, além de fortalecer os pequenos produtores e a economia de Belo Horizonte. “É um projeto de política pública onde a gente trabalha com pequenos empreendedores rurais e urbanos, baseado muito na agricultura familiar”, declara.

Elias ainda explica que, mesmo com a abertura do mercado, a feira seguirá funcionando permanentemente. “Todo o mercado começa com uma feira. Antes de Cristo os camelôs paravam em algum lugar e trocavam mercadoria, aquilo foi crescendo e virou o Grande Bazar de Istambul, por exemplo. Então o Mercado de Santa Tereza, como qualquer outro mercado, a gente retoma com uma feira. Sempre tem que ter um mercado e uma feira juntos”, afirma.

Segundo ele, cada mercado tem uma característica única, que se desenvolve por meio da relação com o entorno. ”O mercado é da cidade, é das pessoas que vão ao mercado, dos artistas, dos agricultores, dos artesãos. Eles que são donos do mercado. Então a gente formata tudo isso a mil mãos e aí dá essa característica harmônica com a Santa Tereza”, conta.

Além disso, Elias ressalta que todo o projeto está sendo pensado com a mulher no centro de tudo. Ele explica que os contratos com os expositores estão sendo assinados no nome das mulheres por serem consideradas o pilar das famílias brasileiras. “Nós estamos construindo todos os mercados de origem para as mulheres. Quando a gente empodera essa mulher, rural ou urbana, a gente garante que o dinheiro vai para família”, conclui.

Serviço

Feira do Mercado do Santa Tereza

Data: 8 e 9 de junho

Local: Rua São Gotardo, n°273, Bairro Santa Tereza

Horário: 9h às 18h