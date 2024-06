Trecho da Rua Sapucaí será interditado a partir desta quinta-feira (6) para obras de requalificação da via pela Prefeitura de Belo Horizonte. No local, foi implantada sinalização operacional para orientar os condutores que passam pela região.

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, BPtran e Guarda Municipal) irão monitorar o trânsito na região. Confira os fechamentos:



- A Rua Sapucaí, entre as avenidas Assis Chateaubriand e Rua Tabaiares, será completamente interditada para as obras;

- No trecho da Rua Sapucaí, entre as ruas Tabaiares e Tapuias, será permitido o acesso local e o trânsito de máquinas e equipamentos. O acesso ao trecho será realizado pela Rua Tabaiares.

- O fechamento da Rua Tapuias para a instalação do canteiro de obras será mantido, sendo permitindo apenas o trânsito local acessando pela Avenida Assis Chateaubriand.

Desvios

A melhor opção para deslocamento na região será pelo viaduto Santa Tereza, Avenida Assis Chateaubriand, virar na Avenida Francisco Sales e acessar a Rua Sapucaí e Avenida do Contorno.

Transporte coletivo

As linhas 8103, 8205, 8405, 9103, 9104, 9210, SC01A, SC03A terão alteração de itinerário. Serão afixados cartazes dentro dos ônibus para informação aos usuários.

Pontos desativados: Rua Sapucaí, 383.

Pontos Substitutos: Avenida Assis Chateubriand, 588 e Avenida Francisco Sales, 199.

Melhorias na Rua Sapucaí

Localizada no Bairro Floresta, em área topograficamente mais elevada e desempenhando uma função cultural e turística, a Rua Sapucaí é um mirante para o Centro da cidade, com vista para o conjunto urbano da Praça da Estação e parte do conjunto da Praça Rui Barbosa e adjacências. As obras de requalificação realizadas pela Prefeitura de Belo Horizonte buscam preservar e fomentar esse espaço urbano, ressaltando o potencial cultural, turístico, gastronômico e patrimonial na região.

As obras serão supervisionadas pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) e a previsão de conclusão dos trabalhos é para o 1º semestre de 2025. Estão sendo investidos R$ 4,7 milhões pela PBH, provenientes dos Recursos Ordinários do Tesouro (ROT).





Além disso, os 600 metros de comprimento por 16m de largura da via, no trecho compreendido entre as avenidas Assis Chateaubriand e Contorno, receberão, dentre outras intervenções: a pavimentação de um plano único entre os dois passeios, com nivelamento do piso em concreto armado e intertravado e trechos em piso gramado, ladrilho hidráulico e pedra portuguesa; a implantação de ciclovia bidirecional e passagem de pedestres; a adequação do sistema de drenagem; mobiliários de bancos e cestos coletores metálicos; arborização e paisagismo.