O vídeo do momento do acidente viralizou nas redes sociais

A ciclista que foi atingida por um trem no interior de Minas Gerais falou pela primeira vez nesta sexta-feira (7/6) sobre o caso que viralizou nas redes sociais. Na ocasião, Fabiola Eugênio Arrabaça Moraes tirava uma selfie próxima aos trilhos quando foi atingida pelo veículo.

Em entrevista ao programa Encontro, ela contou sobre como tudo ocorreu em 13 de abril. As imagens do acidente só viralizaram nesta semana nas redes sociais.

Ela contou que o acidente ocorreu em um momento de distração. "Foi a terceira vez que fui para esse local. Da primeira vez, eu fui com uma bicicleta emprestada, até menti dizendo que conhecia o percurso. Esse foi o meu melhor percurso, com uma bicicleta do meu tamanho e eu estava radiante", contou. Contudo, quando foram tirar uma foto com o trem, Fabíola foi atingida pelo trem.

"Eu fraturei a 6ª costela e usei um dreno por 3 dias. Devido ao impacto eu tive um derrame de sangue pleural, então foi muito sofrido para mim, mas estou bem, já consigo falar e estou me recuperando", disse também na entrevista.

Veja o vídeo do momento: