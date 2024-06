Dois ladrões, de 29 e 37 anos, roubaram os terços de duas idosas, em Ipatinga, cidade do Vale do Rio Doce Mineiro. Na fuga, um dos suspeitos se vestiu de mulher e usou peruca para despistar os policiais.

Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, a história começou durante um patrulhamento, quando os militares foram parados por uma mulher que estava chorando. A moça, de 24 anos, alegou aos policiais que tinha sido assaltada recentemente.

Ela trabalha em uma loja de temperos. Disse que estava juntamente com duas clientes, ambas idosas, de 59 e 61 anos. Em um dado momento, dois suspeitos chegaram pedindo água.

Enquanto pegava a água, um dos indivíduos aproveitou a ocasião para anunciar o assalto com uma faca, pedindo para que as três vítimas entregassem os celulares. A funcionária entregou o aparelho eletrônico dela e da loja. Já as senhoras, disseram que não tinham celulares e só estavam com um terço na mão. Então, os suspeitos roubaram o que as idosas tinham, o objeto religioso.

Além disso, os indivíduos levaram dinheiro e sacolas de temperos do estabelecimento. As vítimas foram trancadas no banheiro da loja. Ao conseguirem sair, chamaram os policiais, que confirmaram a história por meio da câmera de segurança.

Assim, começaram as buscas pelos assaltantes. Um dos aparelhos celulares era rastreado, o que facilitou o trabalho dos militares. A localização levava para uma ponte que ligava dois bairros, lá foram encontrados a roupa usada pelos autores do crime, capacete e os temperos, mas o aparelho não foi localizado.



As buscam continuaram e um homem foi abordado em avenida na cidade com o mesmo chinelo e características físicas citadas pelas vítimas. De início, ele negou a prática dos crimes, mas depois admitiu que trocou um dos celulares por droga. O suspeito estava com uma pedra de crack e bombril.

Peruca

O outro suspeito foi pego também em uma abordagem, mas em outra avenida da cidade. Porém, ele estava com roupas femininas e usava uma peruca para dificultar o reconhecimento. Ele portava a faca utilizada no crime e disse ter jogado o telefone no rio embaixo da ponte.

Os autores foram presos e conduzidos a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ipatinga, que vai investigar o caso.