Será sepultado nesta quinta-feira (6/6), às 11h, no Cemitério Bosque da Esperança, o corpo do piloto Geraldo Cláudio de Assis Lima, de 66 anos, que morreu na queda de um avião bimotor, em Santa Catarina.

A aeronave tinha partido de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Já a outra vítima, o empresário Antônio Augusto Castro, de 53 anos, será sepultado no final da tarde desta quarta-feira (5/6), no Cemitério Santo Antônio, em Governador Valadares.





Os restos mortais do empresário foram transladados, de avião, de Santa Catarina, para Minas Gerais, na manhã desta quarta.





O empresário e o piloto estavam no avião, de propriedade do primeiro - comprado há um mês -, que seguia para Santa Catarina. Entre Garuva e Itapoá, a aeronave caiu em um local de mata fechada.





Uma equipe do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) está no local do acidente para investigar as causas da queda. Já se sabe que o aparelho pegou fogo, além de ter se quebrado em várias partes.





A identificação das vítimas foi feita no Instituto Médico Legal (IML) a partir dos documentos das vítimas, encontrados nos destroços do avião.