Neste domingo (2/6), um piloto espanhol morreu e outro português ficou ferido após dois aviões de pequeno porte colidirem no ar durante uma apresentação de show aéreo no sul de Portugal, na cidade de Beja.

Um comunicado publicado pela Força Aérea Portuguesa (FAP), que organizou o evento, indicou que o acidente, envolvendo as duas aeronaves, ocorreu às 16h05, durante uma demonstração aérea na periferia da cidade.

A Força Aérea lamenta comunicar que, pelas 16h05, no decorrer do Beja AirShow, duas aeronaves sofreram um acidente durante uma demonstração aérea.

Temos meios de socorro no local a prestar emergência, de acordo com plano de segurança estabelecido e imediatamente acionado.