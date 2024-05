A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu que não houve crime na morte de Oscar Frederico Santos de Oliveira, de 29 anos. Ele foi encontrado morto no dia 12 de dezembro de 2023 próximo ao seu carro, em um precipício no Parque Serra do Rola Moça, em Ibirité, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fred, como era conhecido, trabalhava como engenheiro e como motorista de aplicativo. A irmã da vítima, Thais Santos de Oliveira, de 38 anos, relatou que no dia 11/12 o irmão saiu do serviço na área comercial do Barreiro, onde trabalhava como engenheiro, e foi rodar com o carro dele em aplicativo de passageiros, atividade na qual trabalhava há alguns anos. Porém, ele não voltou para casa.

Durante as investigações foram analisadas as contas bancárias de Oscar e testemunho de parentes, sendo constatado que a vítima sofria de depressão por dívidas financeiras acumuladas. Também foram coletadas imagens de segurança no dia do desaparecimento do motorista, nas quais aparece abastecendo seu veículo e falando ao celular, sempre sozinho. A perícia do local e a necropsia, revelaram que, momentos antes de a vítima morrer, ela fez uso de grande quantidade de bebida alcoólica e dirigia em velocidade acima da permitida na via.

“A hipótese mais provável é de que, diante de seu frágil estado psicológico, o homem efetuou uso em demasia de bebidas alcoólicas, sendo que, logo em seguida, assumiu a direção de seu veículo, oportunidade em que, estando em velocidade incompatível, contando ainda com características sinuosas da via, perdeu o controle do automóvel, vindo em seguida a cair no precipício onde, infelizmente, veio a óbito”, apontou o delegado Wellington Martins Faria.

De acordo com o delegado, a Polícia Civil ainda não descartou a hipótese de suicídio. “Isso, em razão dos diversos fatores elencados. Contudo, não há indícios de causa criminosa nessa ocorrência e, por isso, o inquérito policial, de 215 páginas, foi concluído”, disse.