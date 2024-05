Um casal de São João del-Rei , na Região central de Minas Gerais, saiu para caminhar no final da tarde deste domingo (19/5) e ficou perdido na Serra de São José. O Corpo de Bombeiros de Militares de Minas Gerais (CBMMG) teve de ser acionado ao longo da noite para resgatar as vítimas que esperavam chegar à cachoeira do Bom Despacho.







O casal começou a caminhada pelo acesso das Águas Claras e acionou o CBMMG após se perderem. Pelo celular, as vítimas indicaram uma referência aos bombeiros.





Segundo o Sargento Ávila, as referências enviadas por meio do celular foram essenciais nas buscas. "O Sargento Oliveira, um dos militares que participaram das buscas, anotou o celular do solicitante e pediu que ele encaminhasse, via aplicativo de mensagens, sua localização. Deste modo, pudemos nos deslocar pela trilha nos pontos mais certeiros. Após algum tempo de caminhada, nós fizemos sinais com nossas lanternas e pudemos ver as luzes dos celulares deles", afirma.







O CBMMG informou que as vítimas foram encontradas nas proximidades da Cachoeira do Índio e foram levadas a um local seguro. "Como estava muito escuro, eles se perderam da trilha que pretendiam percorrer. Quando nós chegamos, os dois estavam bem, apenas um pouco assustados e com muita sede, mas sem ferimentos. Nós os localizamos, oferecemos nossa água e os encaminhamos para um local seguro", finaliza o Sargento Ávila.





O CBMMG ainda informou que o casal recusou atendimento médico.







Cuidado com passeios em serras





Esse é o segundo caso de pessoas perdidas em serras em uma semana. No domingo anterior (12/5), dois jovens foram resgatados também por agentes do CBMMG na Serra do Lenheiro, em São João del-Rei .





Os passeios em serras não são proibidos, mas alguns cuidados devem ser previstos, segundo o Sargento Ávila. "No caso deste domingo, as vítimas saíram já no final da tarde, um horário não recomendado pela pouca visibilidade. Além disso, eles não conheciam bem o local e estavam com roupas e calçados que não são os ideais para este tipo de caminhada".

Caminhadas como essa precisam de planejamento, como encontrar o melhor horário e roupas adequadas. "É importante também estar munido de celulares, lanternas e água potável. Caso haja alguma emergência, basta ligar para o 193", conclui o Sargento.