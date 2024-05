Micro-ônibus com 13 passageiros caiu em ribanceira na BR-354, no Alto Paranaíba. A causa do acidente ainda é desconhecida

Uma pessoa morreu e 12 ficaram feridas em um acidente na manhã desta segunda-feira (20/5) na BR-354, em Rio Paranaíba, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Um micro-ônibus com 13 ocupantes caiu em um barranco quando fazia uma curva e escapou. O desnível entre a ribanceira e a pista era de quase 100 metros. Todos iam para o trabalho em Arapuá, a 38 quilômetros de distância.

Ainda não se sabe o que causou o acidente, mas existe a possibilidade de o condutor ter passado mal e perdido o controle do veículo. A saída de pista aconteceu na altura do km 301 da rodovia, no município de Alto Paranaíba. O local é conhecido como “curva do Belvedere”.

Houve certa dificuldade para retirar o veículo do local e controlar o trânsito, que segue com pista reduzida. A Polícia Militar segue no local.

Ainda não se tem informações sobre a documentação do micro-ônibus e a regularidade do serviço de transporte.