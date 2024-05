Kawara Welch Ramos de Medeiros, de 23 anos, foi presa por stalking após perseguir durante cinco anos um médico e sua família em Ituiutaba, cidade do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. A jovem foi detida no dia 8 de maio, acusada de cometer os crimes desde 2019. O caso ganhou destaque no programa "Fantástico", no domingo (19/5). A defesa de Kawara nega a prática de crimes.

Kawara era paciente do médico, cujo nome e especialidade não foram divulgados, e teria começado a persegui-lo em 2019, alegando estar apaixonada. Após o especialista parar de atendê-la, ela começou a fazer ameaças e a ligar para os familiares do profissional.

O médico e sua esposa registraram 42 boletins de ocorrência por perturbação do sossego, ameaça e extorsão.

O médico relatou que Kawara o procurou para tratar uma depressão, mas depois tentou iniciar um relacionamento amoroso. Quando ele recusou, ela enviava mensagens simulando enforcamento com uma corda no pescoço.

A stalker também ameaçou enviar conversas entre eles à esposa do médico. Em um dia, ela chegou a enviar 1.300 mensagens e fazer mais de 500 ligações.

A vítima disse que Kawara apareceu em congressos em outras cidades e o perseguiu no trânsito.

Em uma das ocasiões, a jovem invadiu o consultório enquanto o médico atendia uma paciente e agrediu a esposa dele. Kawara também furtou o celular da esposa do médico dentro da clínica, o que levou a Justiça a expedir um mandado de prisão contra ela.

Ao "Fantástico", a defesa de Kawara Welch afirmou que o médico e sua cliente tiveram um relacionamento e que ela apenas buscava manter a relação.