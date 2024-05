Criminosos armados invadiram uma agência da Caixa Econômica Federal em Camanducaia, no Sul de Minas, na madrugada desta segunda-feira (6/5). Os homens, que estavam em três carros, explodiram os caixas da agência e fugiram em seguida.

Uma agência do banco Santander também foi atingida com tiros, segundo a Polícia Militar. Os criminosos teriam atirado contra a agência do Santander, mas depois invadiram a da Caixa, que era o alvo.

O crime aconteceu por volta de 1h30 na Praça Senador Francisco Escobar, no centro de Camanducaia. Não houve troca de tiros e ninguém foi feito refém, segundo a polícia. Não há informações da quantia levada pelo grupo.

De acordo com a PM, os criminosos fugiram no sentido da rodoviária da cidade depois da explosão. Até o momento ninguém foi identificado ou preso. A polícia continua na procura pelos bandidos.

Os policiais de Camanducaia avisaram as equipes do 20º BPM (com sede em Pouso Alegre), Polícia Rodoviária Federal (que atua também na Fernão Dias) e a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Cercos bloqueios estão sendo realizados em cidades da região.

Informações dão conta de que os criminosos estavam em um Jeep Compass, de cor branca; Outlander, de cor cinza; e uma Van. Quem tiver qualquer informação pode acionar a polícia pelo 190 ou 181.

Agência depois do ataque de criminosos PMMG



Polícia Civil investiga o caso

Por meio de nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que está investigando o crime e confirmou que duas agências foram atingidas pelos tiros e explosões. “No primeiro, após romperem a porta e o alarme disparar, os autores seguiram para outra agência, que fica a 700 metros, sem levar nada deste”, citou a PC. Veja a nota completa:

“A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou Inquérito Policial para apurar os fatos ocorridos na cidade de Camanducaia, no Sul de Minas, quando suspeitos destruíram as portas de dois bancos, nesta madrugada de segunda-feira (6/5). No primeiro, após romperem a porta e o alarme disparar, os autores seguiram para outra agência, que fica a 700 metros, sem levar nada deste. No segundo, realizaram explosões, mas ainda não há informações se os suspeitos conseguiram levar dinheiro. Até o momento não houve prisão. A ocorrência está em andamento, e a Polícia Militar ainda realiza diligências”.