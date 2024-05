Serão sepultados, na tarde deste sábado, no Cemitério Municipal de Varjão de Minas, no Noroeste de Minas, os corpos dos três trabalhadores, de 34, 36 e 37 anos, que morreram na tarde de sexta-feira (3/5), por inalação de gás tóxico, dentro de uma fossa de chorume, na Fazenda São João, na zona rural da cidade. O local é uma unidade da DB Agricultura e Pecuária, que, em nota, lamentou as mortes.

O Corpo de Bombeiros de Pará de Minas fez o atendimento da ocorrência. Segundo o boletim de ocorrências, o primeiro trabalhador a entrar na fossa estaria fazendo o desentupimento dos dejetos de criação de suínos.

Um colega de trabalho foi tentar resgatá-lo, mas também perdeu a consciência. Com isso, um terceiro trabalhador, com o objetivo de socorrer os demais, também entrou no fosso e desmaiou. O socorro foi solicitado por outros trabalhadores, que não deixaram mais ninguém entrar no fosso.

Usando equipamento adequado (roupas de proteção e aparelho respiratório), os bombeiros acessaram as vítimas em segurança e fizeram amarrações para a retirada delas. O guincho da empresa foi utilizado em apoio para o içamento dos trabalhadores.

Na sequência, foram realizadas manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas os trabalhadores vieram tiveram a morte atestada pelo médico do SAMU ainda no local e. A perícia da Polícia Civil foi acionada.