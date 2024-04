Um vazamento de gás assustou moradores da Rua Congonhas, no bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite deste domingo (28/4). Cerca de 30 pessoas, incluindo idosos e bebês, tiveram de sair de casa e esperar na rua pela chegada do Corpo de Bombeiros.

A cena foi flagrada pela reportagem do Estado de Minas. O risco de incêndio deixou os moradores apreensivos, já que o quarteirão afetado conta com diversos estabelecimentos comerciais e uma escola.

Uma tentativa de furto na caixa do sistema de distribuição de gás canalizado da Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) foi a causa por trás do vazamento, que alarmou os moradores, conforme apurado pela reportagem no local.

Por volta das 19h20, um forte cheiro e barulho no quarteirão entre as ruas Carangola e Leopoldina fez com que os bombeiros fossem acionados. Os criminosos arrombaram a caixa à procura de fios de cobre, danificando-a no processo e resultando na liberação do gás natural.



Uma equipe da Gasmig esteve no local e fechou o registro. Os bombeiros acompanharam o serviço técnico da empresa e foi constatado a tentativa de furto na caixa, crime que, segundo os militares no local, “é comum”. "Houve quebra do medidor do registro da Gasmig", confirmou a assessoria de imprensa da corporação.

Depois de quase uma hora de apreensão, o risco foi eliminado e os moradores puderam retornar em segurança às suas casas.