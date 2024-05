O delegado Marcelo Franco Marino diz que a apuração do crime é importante no combate ao tráfico de drogas

A disputa entre organizações criminosas envolvidas no tráfico de drogas foi a motivação para um triplo homicídio e uma tentativa, ocorridos em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, segundo a Polícia Civil. O fim das investigações apontou que três suspeitos foram os responsáveis pelo crime. Eles foram presos nesta sexta-feira (3/5).

O crime ocorreu em 5 de janeiro deste ano, quando quatro homens foram atingidos com vários disparos de arma de fogo em frente a um bar, no Bairro Canaã. Três, com idades de 23, 31 e 37 anos, morreram no local enquanto a quarta vítima, de 22 anos, sobreviveu ao atentado após receber socorro médico.

Segundo o delegado Marcelo Franco Marino, as investigações apontam que as execuções ocorreram em decorrência da rivalidade entre facções criminosas atuantes no tráfico de drogas. Ainda de acordo com a polícia, integrantes desses grupos começaram a planejar os crimes ocorridos no Vale do Aço enquanto estavam detidos no sistema prisional.

“Esses criminosos, membros de uma facção, declararam uma ‘caçada’ a traficantes da região, para domínio do tráfico de drogas em Ipatinga, culminando em pelo menos três eventos de grande repercussão na cidade, sendo um deles esse caso do triplo homicídio consumado em frente ao bar”, diz o delegado.

Ainda segundo o delegado, o grupo criminoso, composto por algumas pessoas de fora do Vale do Aço, reagiu a tiros nas abordagens policiais. No caso específico, quatro suspeitos foram identificados, sendo três deles de 23, 24 e 29 anos, presos em decorrência do trabalho investigativo. Já o quarto investigado morreu após envolvimento em um tiroteio.

“As prisões são significativas no combate ao homicídio em Ipatinga e representam a resposta das forças de segurança à nossa sociedade”, afirma o delegado.