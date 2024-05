Um acidente com três veículos fechou o trânsito da Via Expressa, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no sentido capital mineira, no início da manhã desta terça-feira (30/4).

Segundo informações da TransCon, um carro Fiat Prêmio, que seguia sentido Betim, atravessou a pista, bateu em um caminhão e colidiu de frente em uma ambulância, que estavam no sentido contrário.

Carro bateu de frente com ambulânica Transcon/Divulgação

O acidente foi na altura do bairro Parque São João. Com o impacto o eixo traseiro do caminhão se desprendeu. Pelo menos uma pessoa ficou ferida. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

O trânsito sentido Belo Horizonte ficou fechado para atendimento à ocorrência. Um guincho foi acionado para fazer a retirada dos veículos da pista. Às 6h44, o trânsito foi liberado.