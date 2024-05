Um homem, de 28 anos, foi preso por assaltar um motorista de aplicativo nessa segunda-feira (29/4), na região do centro de Betim, na Grande Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima trabalha como motorista de aplicativo e recebeu um chamado para corrida. O suspeito entrou no veículo ao lado do condutor e começou a conversar com ele.

Durante o trajeto, o suspeito questionou se o pagamento poderia ser feito por pix e disse que uma mulher estava esperando por ele no final da corrida para passar o valor da chamada.

Quando a corrida acabou, o suspeito saiu do carro e voltou minutos depois dizendo que a mulher que faria o pagamento estava no fórum de Betim. No caminho, o homem anunciou o assalto e afirmou que estava com comparsa acompanhando o carro.

Próximo da BR-381, o suspeito mandou o motorista desembarcar e assumiu a direção do veículo. A Polícia Militar conseguiu localizar o carro pelo rastreador no bairro Citrolândia.

Militares visualizaram o carro em uma mata e o suspeito correndo próximo ao veículo. A PM iniciou a perseguição, cercou e prendeu o homem. Durante a fuga, o suspeito retirou da cintura um objeto preto e jogou no chão. O item foi recuperado e identificado como um simulacro de arma de fogo.

O carro, a carteira e outros pertences pessoais do motorista de aplicativo foram recuperados. Segundo a Polícia Militar, o suspeito tem passagens e estava de saída temporária. O caso foi passado para a Polícia Civil.