Cidades mineiras são as mais frias do país nesta quarta

Monte Verde, cidade do Sul de Minas, registrou 8,7°C pela manhã, a menor temperatura do país nesta quarta-feira (24/4).

Segundo informação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o segundo lugar também ficou com um município mineiro. Em Maria da Fé, na Região Sul, a temperatura caiu a 8,8°C.

O pódio se encerra com Campos do Jordão (SP), onde os termômetros registraram 9,3°C. Em quarto ficou Nova Friburgo (RJ), com 9,9°C, e Minas volta à lista no quinto lugar com Caldas, no Sul, que marcou 10,3°C.

Confira as menores temperaturas do país até as 8h de hoje.