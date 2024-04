A forte chuva que atingiu Belo Horizonte nesta quinta-feira (18), quando a cidade recebeu chuvas de intensidade extremamente forte, com volume maior que 5mm em 5 min, abaixou as temperaturas na capital mineira.

Na manhã desta sexta-feira (19), a estação meteorológica do Cercadinho, no bairro Buritis, Região Oeste de BH registrou, entre 6h e 7h, uma sensação térmica de 2,8°C. A temperatura mínima foi de 15,7°C.

O frio continua na maior parte do de Minas Gerais, uma vez que 192 cidades estão em alerta para frio intenso até às 19h de sexta-feira (19). O declínio da temperatura pode variar entre 3ºC e 5ºC.



A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que a sexta-feira (19) é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na Central Mineira e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.

Na Metropolitana, Zona da Mata, Rio Doce e Mucuri, céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada. Já no Noroeste, Norte e Jequitinhonha, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Demais regiões, céu parcialmente nublado a claro.