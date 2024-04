A previsão do tempo em Belo Horizonte é de céu claro a parcialmente nublado nesta quarta-feira (24). Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima pela manhã foi de 17,8 °C, a máxima estimada é de 31°C à tarde, aumento de 1°C em relação a essa terça-feira (23), quando a máxima foi de 30°C.

A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 35% à tarde. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a sensação térmica na estação do Cercadinho, no Buritis, Região Oeste de BH foi de 12,3°C, entre 3h e 4h.





Em Minas Gerais, a quarta-feira (24) é de tempo estável por causa da presença de uma massa de ar quente e seco continental. Contudo, o fluxo de ar úmido que chega do oceano Atlântico Sul em direção ao continente contribui para maior quantidade de nuvens e chuvas fracas isoladas na divisa do estado com o Espírito Santo.

Assim, o Inmet informa que o dia deve ter céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca e isolada nas regiões dos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões de Minas, céu claro a parcialmente nublado.

A temperatura mínima prevista para o estado é de 10°C no Sul de Minas e a máxima é de 35°C no Norte.