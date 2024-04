Um homem, de 54 anos, foi preso por estuprar as netas da ex-companheira. O investigado estava foragido e foi detido em uma operação da Polícia Civil no bairro Olhos D’água, Região Oeste de Belo Horizonte. A informação foi divulgada nessa quarta-feira (17/4).



O investigado estava foragido desde dezembro de 2023. Na época do crime, as vítimas, que são primas, tinham 6 e 8 anos. Segundo a Polícia Civil, o suspeito era casado com a avó materna das vítimas e era avô de consideração das crianças.

As investigações começaram em 2019. Os crimes só foram denunciados cinco anos depois, quando as vítimas descobriram que o suspeito tem uma doença contagiosa grave, que não foi revelada, e que transmitiu a doença para a avó materna.

"Uma dessas vítimas ficou com muito medo (de ter sido infectada), se encorajou e fez o relato para a mãe. Depois, ela encorajou a prima a fazer a denúncia".

Os estupros aconteceram na casa da avó das crianças, no bairro Esperança, na Região do Barreiro. Em coletiva de imprensa, a Polícia Civil revelou que o suspeito dava presentes caros para as vítimas. "Uma delas falou que tudo que ela pedia, ele dava para ela".

As delegadas Renata Ribeiro, Carolina Bechelany e Thalita Caldeira ainda alertaram que 86% dos crimes de abuso sexual estão dentro da família ou no núcleo de amizade próximo à família. "É um percentual muito alto. Os familiares e responsáveis pelas crianças precisam ficar atentos aos sinais".