Polícia Militar segue procurando pelo suspeito do crime

A Polícia Militar procura por um homem, de 56 anos, suspeito de matar a ex-mulher, de 32, e o filho dela, de 14, com golpes de machado na tarde dessa quarta-feira (10), no Povoado Caieiro, em Antônio Carlos, na Região do Campo das Vertentes.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares foram acionados pelo conselho tutelar, que recebeu uma ligação do suspeito confessando o crime e dizendo que iria se matar.

Os policiais foram até a casa do suspeito e encontraram os três filhos dele do lado de fora do imóvel. Um deles disse “papai matou a mamãe, ela está lá em casa”.

A residência estava trancada e a porta precisou ser arrombada. O corpo do adolescente estava na sala e o da mulher no quarto. Os dois tinham ferimentos na cabeça, como cortes e afundamento de crânio.

Testemunhas disseram que viram o suspeito após o crime. Uma delas contou aos policiais que ele teria fugido para um curral próximo e que estava carregando diversos cachos de banana.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o casal estava brigando em meio a um processo de separação. A ex tinha se mudado para outra cidade e, ontem, foi até a antiga casa para visitar os filhos. O homem se aproveitou da situação para cometer o crime.

A arma utilizada pelo suspeito, um machado, foi encontrada e apreendida. A perícia da Polícia Civil foi acionada e as crianças foram encaminhadas à cidade de Antônio Carlos pelo Conselho Tutelar. O suspeito do crime ainda não foi encontrado.