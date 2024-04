O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta quinta-feira (11/4), um alerta para risco de chuvas intensas de até 50 mm em 43 cidades de Minas Gerais (veja lista abaixo), válido até às 10h de sexta-feira (12/4).

De acordo com o Inmet, as chuvas devem ficar entre 20 mm e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. As regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Norte e Noroeste de Minas serão atingidas.

Há, ainda, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Recomendações

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.



Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.



Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira as cidades com risco de chuvas intensas:

Abadia dos Dourados

Araguari

Araporã

Arinos

Bonfinópolis de Minas

Brasilândia de Minas

Buritis

Cabeceira Grande

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Canápolis

Capinópolis

Carneirinho

Cascalho Rico

Centralina

Chapada Gaúcha

Coromandel

Dom Bosco

Douradoquara

Formoso

Grupiara

Guarda-Mor

Gurinhatã

Ipiaçu

Ituiutaba

Iturama

Januária

João Pinheiro

Limeira do Oeste

Monte Alegre de Minas

Monte Carmelo

Natalândia

Paracatu

Riachinho

Santa Fé de Minas

Santa Vitória

Tupaciguara

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Urucuia

Vazante