A previsão para esta quinta-feira (11) em Minas Gerais, é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de chuva isolada no Norte, região metropolitana de BH, Oeste e Sul/Sudoeste. Demais regiões, céu parcialmente nublado.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 13°C, no Sul de Minas, e a máxima de 35°C, no Norte. Na Grande BH a máxima será de 32°C. Já as regiões Rio Doce, Zona da Mata, Noroeste, Triângulo e Jequitinhonha podem chegar aos 34°C nesta quinta-feira. As regiões Central, Oeste e Sul fecham a lista com previsão de 33°C hoje .

Leia também: Chuva forte pode atingir mais de 50 cidades de Minas





Em Belo Horizonte, a quinta-feira (11) é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e possíveis trovoadas ocasionais.

Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima pela manhã foi de 18°C e a máxima estimada é de 31°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde.