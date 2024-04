Após dois meses desde o encerramento das atividades na parte externa do ginásio Jornalista Felipe Drummond, a Feira do Mineirinho abre suas portas novamente, mas em um novo local, no rooftop do Shopping do Avião, em Contagem, na Grande BH. A inauguração será já neste domingo (7/4), das 8h às 18h e a entrada será gratuita.

O evento manterá a mesma proposta, com estandes padronizados por setores, como bijuterias, vestuários, calçados, decoração, entre outros. Nesse momento a feira está realizando o credenciamento de novos expositores.

“Chegou o momento que todos aguardavam, o retorno da feira, que estava parada desde dezembro do ano passado. Foram meses difíceis para todos, principalmente expositores, mas agora é só alegria. Vamos trabalhar, ter fé, paciência e acreditar que as coisas vão melhorar com este novo ciclo que se inicia”, diz o diretor da feira, William Martins.



Atrações Musicais e gastronomia

Para a reabertura, o evento contará com atrações musicais de diversos ritmos, como samba, rock, swing e sertanejo. Vão se apresentar o DJ Hugo Santiago, o grupo Swingueira Ilimitada, o Diga Lá, o cantor Sandiego e a Banda Lurex, que fará um tributo ao Queens.

A culinária continua predominantemente mineira e a praça de alimentação contará com variedade de tira-gostos e porções, com destaque para o famoso feijão tropeiro. Drinks e cervejas também estarão no cardápio. Já na parte de lanchonete, queijos, doces e outros quitutes serão oferecidos aos frequentadores.

Outro espaço

O anúncio do novo local da feira movimentou as redes sociais do evento. Enquanto parte do público comemora a mudança, outros afirmam que vai ficar muito longe do Mineirinho. "Notícia maravilhosa", afirma um perfil do Instagram. "Que pena. Muito fora de mão, longe demais, mas torço sempre pelo sucesso da feira, saudades das quintas e domingos, da roda de samba, os shows", diz uma antiga frequentadora.



Em resposta aos comentários nas mídias sociais, os organizadores da feira informaram que "a princípio estaremos só em Contagem, mas em breve vamos abrir uma nova unidade em BH.” No entanto, William Martins esclarece que exibir a feira em dois locais por enquanto é só um desejo. "Conversamos com a Prefeitura de Belo Horizonte sobre a possibilidade de nos ceder um novo local para fazer a feira na Pampulha, mas ainda não houve retorno", diz o diretor.



Entenda as idas e vindas da feira

A Feira do Mineirinho era realizada desde sua abertura, há cerca de 21 anos, na parte externa do Mineirinho. Mas, após a concessionária que administra o ginásio encerrar de forma unilateral o contrato que firmava a parceria, a empresa organizadora do evento, Fenacouro Promoções e Eventos, teve que encerrar as atividades da feira por cerca de 2 meses e procurar um novo local de funcionamento.

O Mineirinho foi administrado pelo Governo de Minas até 2022, quando o ginásio foi leiloado, tendo como vencedora a concessionária Mineirinha, o Mineirinho SPE S/A. De 2022 até então o contrato da feira passou a ser tratado com a concessionária. Em 15 de dezembro de 2023, os feirantes foram surpreendidos com a notificação que comunicava o encerramento do contrato e pedia o encerramento das atividades até 24 de dezembro.

Na época do ocorrido, a administração da feira contou que tinha um contrato com a concessionária com vigência até 5 de março, mas foi surpreendidos pelo encerramento unilateral.

“Nós temos um contrato assinado com a concessionária que administra o Mineirinho que tem vigência até 5 de março do ano que vem. Porém, fomos surpreendidos com a notificação para desocupar o imóvel”, afirmou William Martins, à época.

Martins relatou ainda que tentou entrar em contato com a concessionária pedindo prorrogação do encerramento, mas não teve retorno.

“Eles não responderam à nossa contranotificação, que enviamos por e-mail. Não respondem às nossas ligações e não respondem às nossas mensagens. Ficaram inertes”, completou o diretor.

A concessionária afirmou, também na ocasião, por meio de nota enviada ao Estado de Minas que a notificação teria sido enviada em 24 de novembro, dando o prazo de um mês até a finalização do contrato com a empresa que administrava a feira do Mineirinho e que a decisão foi tomada após “uma criteriosa avaliação, que considerou todos os fatores inerentes ao processo”.

Serviço



Local da nova feira:

Rooftop do Shopping do Avião, avenida Babita Camargos, 1.295 – Cidade Industrial, em Contagem, divisa com Belo Horizonte



Funcionamento:

das 8h às 18h

Entrada gratuita

Credenciamento dos novos expositores:

Telefones: (31) 98958-6148 ou (31) 99475-5135

