Um grupo de golpistas que atuava em Belo Horizonte na área de venda de passagens aéreas e pacotes de viagem foi desmantelado pela Polícia Civil, no último fim de semana. Três jovens, de 19, 21 e 22 anos, foram presos em um hotel de luxo da cidade.



O trio era investigado há alguns meses pela Divisão Especializada de Investigação aos Crimes Cibernéticos e Defesa do Consumidor, pertencente ao Departamento Estadual de Combate a Corrupção e Fraudes (Deccof).



Segundo os investigadores, o grupo utilizava cartões clonados e oferecia pacotes de viagens e passagens aéreas como forma de pagamento por milhas, ou os bilhetes com 50% de desconto. Os golpes era aplicados na internet, através de uma empresa fictícia.



Segundo a delegada Cristiana Angelini, os pacotes tinham duração inferior a sete dias, uma vez que após esse prazo as operadoras de crédito descobriam a clonagem do cartão ou o proprietário legítimo do cartão não reconhecia a compra na fatura, bloqueando-a e obrigando a operadora a negar o pagamento.



“Assim, muitas vezes, os clientes, no meio da viagem, eram informados que o restante das diárias não havia sido pago e eles tinham que arcar com as despesas ou retornar para casa com suas famílias, gerando grande prejuízo”, diz a delegada.



Ela informa ainda que, muitas vezes, as vítimas sequer tinham dinheiro para retornar para casa. “Muitas vezes, as pessoas viajam e não fazem reserva, pois tudo está incluído. Aí, com a interrupção da hospedagem e passagens, ficavam em maus lençóis”.

Através do Serviço de Inteligência da Polícia Civil, descobriu-se que o trio estava se hospedando em um hotel de luxo na Região Centro-Sul de BH. Uma operação de monitoramento foi montada e os suspeitos foram abordados no salão do hotel.



Os suspeitos de autoria do golpe se hospedavam com as namoradas, em três quartos separados, e utilizavam cartões clonados para pagar as diárias e alimentação.



No momento das prisões, foi apreendida uma arma de fogo cromada, calibre 380, com numeração raspada com o suspeito de 19 anos.



Alerta



A delegada Cristiana Angelini alerta os consumidores sobre possíveis fraudes em ofertas dessa natureza. "É fundamental observar sempre as faturas dos cartões de crédito; não acreditar em propagandas de acesso muito fácil a benefícios e descontos. Se está muito barato em relação ao mercado, desconfie. Um produto de qualidade vendido a preço baixo, deve-se acionar o alerta", orienta.



Os três presos foram levados para o sistema penal. As investigações prosseguem, com o intuito de descobrir novos golpes e novas vítimas dos crimes.