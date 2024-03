Crime, segundo as autoridades, foi cometido em retaliação à prisão de um homem. Uma viatura da Polícia Militar foi incendiada no ataque

Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (24/3) suspeito de participação no atentado em um quartel da PM no município de Periquito, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, ocorrido na noite da última quinta-feira (21/3).



O crime, segundo as autoridades, foi cometido como forma de retaliar a prisão um homem. Uma viatura da Polícia Militar foi incendiada no ataque.

A localização do jovem decorre da Operação Escudo desencadeada na sexta-feira (22/3), quando cinco pessoas foram identificadas e detidas. Elas são parentes e amigas do homem preso.



O adolescente localizado durante a madrugada foi apreendido em sua própria casa, em Periquito, depois de mandados de busca de apreensão expedidos pela Justiça em Governador Valadares.

Assim que os militares chegaram ao imóvel, a mãe do rapaz, ao ser informada sobre o motivo da abordagem, disse que o filho estava dormindo e permitiu a entrada dos policiais. O adolescente acordou no momento em que recebeu voz de apreensão. Ele foi encaminhado ao Centro Socioeducativo Santa Helena, em Belo Horizonte.



Foragidos



Dois indivíduos seguem foragidos. Os policiais receberam informações de que eles estariam escondidos em uma fazenda na área rural da cidade. Chegando lá, um homem de 38 anos, suspeito de ajudar os foragidos do atentado, disse que eles não estavam mais no local, segundo consta no registro da ocorrência.



Em um dos quartos do imóvel, no qual ele mora com a esposa, a PM achou uma arma de fogo e uma espingarda entre os colchões no chão, onde dois dos três filhos do casal dormiam. No decorrer das buscas, os policiais acharam buchas de maconha na propriedade. Ele foi preso por causa da posse das armas e dos entorpecentes.