Depois de sete anos, o Mercado das Flores, um dos lugares mais icônicos de Belo Horizonte, retorna a todo vapor. O prédio, localizado na Avenida Afonso Pena, esquina com Rua da Bahia, no Centro, abri as portas hoje (19/03), depois de ter passado por uma revitalização completa, e se prepara para - uma vez mais - assumir um papel importante na cultura, turismo e gastronomia de BH.

Fechado desde 2017, o espaço é conhecido, principalmente, por ter abrigado durante 42 anos a floricultura Flora Rosa, que funcionava 24 horas por dia, durante os sete dias da semana. Por causa dessa função, inclusive, que o espaço foi apelidado pela população como “mercado das flores”, mas não era a única que o local assumia, funcionando também como Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e um posto de vendas de ingressos do Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais (Sinparc).

A ideia de reabrir o Mercado das flores, local que serviu como ponto de encontro e conversa desde a abertura, em 1950, surgiu em outubro de 2022, quando foi adquirido pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur). O processo licitatório garante ao Sesc a gestão do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) - Mercado das Flores pelos próximos três anos, com a opção de prorrogar o prazo por até 10 anos.

As obras foram iniciadas em 2023 e, depois de grande expectativa, chegou a hora de ver como o Mercado das Flores reinaugura. De acordo com o Sesc, o espaço continua funcionando como CAT, para atender a turistas e moradores com devidos direcionamentos e informações sobre o que Minas Gerais tem de melhor em termos de atrações turísticas. Além disso, abriga também uma agência de viagens do Sesc em Minas, dedicada à venda de passeios e hospedagens.

O prédio conta com uma área de convivência, pronta para receber encontros e pequenos eventos culturais e gastronômicos. Com foco em manter viva a memória e as funções iniciais que assumiu, a venda de ingressos para as diversas atrações do Sesc Palladium também ocorrerá no local, mantendo a conexão com a agenda cultural da capital mineira. A reabertura do Mercado das Flores acontece na manhã desta terça, às 9h, quando, por meio de coletiva de imprensa, a placa de inauguração será revelada.



