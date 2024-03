A Rua Moreira César, no Bairro Gutierrez, na Região Oeste de BH, está com falta de energia elétrica desde as 14h desta segunda-feira (18/3). Segundo queixa de moradores, a previsão da Cemig era de que a luz voltaria até as 16h30, porém, pelo menos até as 20h30, a energia ainda não tinha voltado.

Marco Antônio Dias, morador da rua, conta que, por volta das 19h, houve um pico de energia por apenas alguns minutos. "A luz piscava e depois caiu tudo de novo", comenta.

O morador queixou a falta de retorno da companhia sobre uma previsão para restabelecimento da luz. "Sou tradutor e estou perdendo trabalho em função dessa falta de luz. A atendente sequer sabe dizer o que causou a falta de luz ou confirmar se tem uma equipe atuando".

A reportagem entrou em contato com a Cemig, que informou nesta noite, por meio de sua assessoria, que houve uma falha no transformador, mas não cravou horário de retorno da energia.

Falhas em transformadores de potência podem gerar consequências graves como interrupções no fornecimento de energia, explosões e prejuízos financeiros para as transmissoras, distribuidoras de energia e grandes centros de carga. A companhia ainda informou que "há uma equipe ainda no local fazendo os reparos".