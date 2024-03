Após 43 dias de uma rotina hospitalar que incluiu cirurgia de 12 horas e passagem pelo Centro de Terapia Intensiva (CTI), Tifany Ester, de 10 anos, recebeu alta nessa sexta-feira (15/3). Além do apoio da equipe do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e de sua família, a visita de uma amiga inusitada teve papel fundamental na recuperação da menina: sua galinha de estimação, Pâmela.

Tifany nasceu com uma malformação congênita grave, por isso, precisou passar seus três primeiros meses de vida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal. Neste ano, em fevereiro, ela retornou ao hospital para realizar diversos procedimentos de reconstrução da bexiga.

Além dos cuidados médico-hospitalares

No dia 5 de fevereiro, a criança passou por uma cirurgia de 12 horas, e com a rotina do pós-operatório, dores, sondas e drenos, Tifany começou a ficar ansiosa e desanimada. "Após a cirurgia, ela teve muitas crises de ansiedade e medo. A recuperação estava lenta, mesmo com todos os cuidados médicos", comenta a mãe, Ana Cristina Vieira.

Em meio às dificuldades na recuperação, a equipe do hospital notou que a menina demonstrava saudades de Pâmela. Foi quando um assistente ficou sabendo da história e decidiu conversar com o grupo médico sobre a ideia de levar a galinha para visitar a paciente. O reencontro aconteceu no dia 1º de março.

Ana Silva conta que o pai de Tifany saiu de Capim Branco, Região Metropolitana de Belo Horizonte, levando Pâmela. A galinha chegou em uma gaiola, acondicionada em uma caixa e devidamente higienizada. Com o suporte e planejamento dos médicos, a paciente foi paramentada – ela usava capote, touca, máscara e luvas - para o reencontro entre as duas.

Leia também: Dengue: Minas confirma mais 33 mortes em apenas 10 dias

Como resultado da saudade acumulada, a galinha permaneceu por mais de três horas no colo da menina, recebendo abraços e muito carinho. "Esse encontro foi fundamental no quadro de melhora dela. As duas têm uma relação muito próxima e estão sempre juntas nas brincadeiras diárias".

Visita inusitada teve impacto positivo na recuperação da menina Divulgação

"Depois desse encontro, Tifany começou a responder bem ao tratamento pós-cirurgia", afirmou a mãe. Segundo ela, a criança voltou a se alimentar, interagir com toda a equipe do hospital e a sair da cama para tomar banho.