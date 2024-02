O "Festival do Japão" em Minas anunciou a programação da décima primeira edição do evento. Dentre as atividades que serão realizadas do dia 1º a 3 de março, no Expominas, na Região Oeste de Belo Horizonte, haverá o concurso Miss Nikkey, que tem o intuito de exaltar a beleza nipo-brasileira e preservar e divulgar a cultura japonesa.

O Miss Nikkey será realizado no dia 2 de março, às 19h30. Os ingressos já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos neste link. Também haverá venda na portaria do evento, e o valor é de R$ 15 a meia-entrada e R$30,00 a inteira.

O concurso já acontece há quase 20 anos em território brasileiro e consagra mulheres entre 15 e 30 anos que tenham ascendência japonesa de qualquer grau e que morem na região da seletiva. A edição em BH é uma classificatória para a final: o Miss Nikkey Brasil.

O concurso anual faz parte da programação do Festival do Japão em Minas há oito anos e as participantes são convidadas por meio das associações nipo-brasileiras do estado. As inscrições ficaram abertas até 17 de fevereiro.

“O Miss Nikkey é como se fosse o Miss Brasil, só que de descendentes. Além de divulgar a cultura japonesa, o concurso surgiu para promover a integração entre as comunidades Nikkei, que são os descendentes nascidos fora do Japão”, explica o apresentador oficial do evento, Kendi Yamai. O concurso também ajuda no desenvolvimento pessoal das participantes. Segundo ele, algumas meninas chegam ainda tímidas e saem preparadas para enfrentar desafios.

As comunidades Nikkei

As seletivas são feitas em estados onde há maior concentração de descendentes. A exemplo, o apresentador cita São Paulo como grande potência nipo-brasileira. “A imigração começou no estado para substituir a mão de obra escrava nas plantações de café, e assim as comunidades foram se formando e crescendo”.

A concentração se espalhou pelo Brasil por causa da dedicação dos imigrantes à agricultura. Além do estado paulista, também se destacam o Pará, graças ao cultivo da pimenta, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro.

Da inscrição ao desfile

As participantes devem preencher todos os campos do formulário de pré-inscrição e inserir fotos. A partir disso, somente as garotas que forem pré-selecionadas por foto e pelas informações do cadastro serão contatadas e receberão informações da seletiva regional e das condições para poder participar. Depois de receber as condições/informações sobre a seletiva, é preciso confirmar o desejo de participar e, após isso, receberá o regulamento e um formulário para imprimir, preencher e assinar.



O cadastro é gratuito e não é obrigatória a participação, caso a pessoa queira, é possível desistir a qualquer hora. As menores de 18 anos receberão um documento de autorização que deve ser assinado pelos pais ou responsáveis legais.

Neste ano, as dez candidatas que vão desfilar no sábado à noite apresentam três trajes. Sendo o primeiro um kimono de verão e, em seguida, uma roupa casual, composta por um short e uma blusa, por exemplo. Por fim, o traje de gala, normalmente formado por um vestido longo social.

O apresentador conta que a avaliação, geralmente, é feita pelo cônsul honorário do Japão em Belo Horizonte, Wilson Nélio Brumer, juntamente com sua esposa, representantes da Associação Japonesa de Minas Gerais e alguns patrocinadores.

Os jurados votam com base no conjunto de elementos analisados. Eles avaliam a harmonia desde os aspectos físicos, a desenvoltura, até o carisma durante todo o desfile. Além disso, “também é avaliado como as participantes se portam em relação a cultura do país, por isso, eles elegem a garota nipo-brasileira que melhor representa a comunidade japonesa local”, ressalta Keidi.

O Festival do Japão em Minas

Animes e mangás, estética kawaii, música J-Pop e J-Rock, e elementos tradicionais como festivais e artes marciais, além da gastronomia, são alguns dos elementos reunidos nos três pavilhões do Expominas BH. A tecnologia japonesa, também ganha destaque na 11ª edição do festival, assim como a apreciação pela arte Ukiyo-e (xilogravura) e arquitetura paisagística do Japão.

Evento em 2024 será realizado nos dias 1º a 3 de março, no Expominas Divulgação

A programação imersiva e cultural promete ao público as mais belas tradições e manifestações da cultura japonesa. Por meio de apresentações instrumentais, danças típicas, oficinas de arte, experimentações de origami, exposição de ícones culturais japoneses, campeonatos de hashi, concurso de Cosplay e concurso de Anime Song Dance, o evento se empenha para unir criatividade e mineiridade com as tradições nipônicas.

