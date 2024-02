O brasileiro naturalizado norte-americano Thales Thomas do Vale será julgado, nesta quinta-feira (29/2), por feminicídio e homicídio tentado. Ele assassinou a ex-namorada, Emily Luiza Ferrete Fernandes, com 10 facadas, em 4 de agosto de 2022. Ela tinha 25 anos na época. O crime aconteceu na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Thales ainda tentou matar o irmão dela, Kairos Gabriel Fernandes, com uma facada.

Segundo o inquérito policial, o autor foi preso em 5 de agosto de 2022. Thales manteve um relacionamento amoroso com a vítima desde outubro de 2021, que teve como desfecho trágico a prática do crime de feminicídio.

Segundo o inquérito, o denunciado residia nos Estados Unidos, mais precisamente na Califórnia, enquanto a vítima morava no Brasil. O namoro era mantido à distância, com encontros presenciais quando da vinda do denunciado ao Brasil.

Em determinada ocasião, entre os meses de fevereiro e março de 2022, estando a vítima desempregada, o denunciado a convenceu a realizar “programas sexuais” para que ela obtivesse recursos financeiros para conseguir morar legalmente com ele nos EUA. Essa justificativa, no entanto, mostrou-se uma cilada por parte do denunciado, já que o interesse dele era o proveito que obteria com a alta renda que seria auferida pela vítima com aquela atividade.

A vítima, sinceramente envolvida amorosamente, acreditou no denunciado e passou, inclusive, a estudar inglês e a fazer planos de mudança para os EUA.

Os investigadores apuraram que, em março de 2022, a vítima teve o seu primeiro “programa sexual”. A partir daí, ela passou a exercer habitualmente a prostituição e como estava sinceramente envolvida amorosamente com o denunciado, frequentemente enviava dinheiro para ele. Emily acreditava que teria um relacionamento duradouro e que culminaria com sua mudança para os EUA, para viver com o denunciado.

Com o decorrer das investigações, os policiais descobriram, também, que o denunciado era uma pessoa extremamente possessiva e controladora. Ele exigia que a vítima o mantivesse informado de todos os “programas sexuais” que fizesse. Pedia ainda que Emily enviasse para ele os horários de início e término dos programas, bem como fotos e vídeos da prática dos atos sexuais com terceiros. Dessa forma, ele tinha informações e controle sobre a renda da vítima, da qual se aproveitava.

Porém, ele estava ludibriando a vítima ao dizer para ela que os pedidos para as remessas de tais fotos e vídeos se devia ao seu suposto fetiche de vê-la com outros homens. Ele escondia o seu real interesse que era o de obter provas que lhe permitissem chantageá-la no futuro.

A chantagem

No entanto, o relacionamento se deteriorou quando a vítima começou a mostrar insatisfação com a personalidade possessiva e controladora do denunciado. Ele teria passado a praticar, contra ela, violência psicológica, ameaçando-a e chantageando-a com a promessa de ter sua vida profissional, na atividade de prostituição, exposta para amigos e familiares, caso ela não mais aceitasse as determinações dele.

Ela colocou fim no relacionamento em junho de 2022. Em razão disso, o denunciado, não aceitando o fato, e como forma de vingança, chantagem e humilhação, criou um perfil falso da vítima na rede social Instagram. Na rede social, ele divulgou, sem o consentimento dela, vídeos e cenas de sexo retratando cenas de nudez e atos sexuais praticados por Emily durante os “programas” que realizara.

O denunciado também passou a perseguir a vítima para reatar o relacionamento, insistentemente enviando para ela mensagens, inclusive por intermédio de terceiros.

Thales veio para o Brasil em julho de 2022. Aproveitando-se da fragilidade emocional da vítima, por ele causada, conseguiu retomar o ciclo de violência doméstica iniciado, reatando o namoro com a vítima. Porém, o denunciado passou a agir com maior agressividade, com ações que prosseguiram com a ocorrência de novos crimes de violência contra a mulher, com sucessivas agressões, e que culminaram com o feminicídio.

No dia do crime, Thales foi até a casa de Emily, e segundo o irmão, Kairos, pediu-lhe desculpas, mas ele não entendeu o motivo. E como Emily disse que não o perdoaria, Thales passou a agredi-la com uma faca. Kairos contou que tentou separar, os dois mas também foi golpeado.

“Escutei ele pedindo desculpas para minha irmã. Ela não aceitou e foi a hora que ele entrou e eu fui pegar um pedaço de pau. Ele começou a desferir os golpes contra ela, muitas facadas, caiu no chão. Eu tentei cair por cima dele, bati nele também, tanto que ele até me desferiu golpes”, lembrou Kairos, irmão que estava com Emily no momento do crime e que tentou salvá-la.