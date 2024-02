Na manhã desta sexta-feira (23), três carros foram atingidos por uma árvore de grande porte, que caiu e derrubou um poste de energia elétrica. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Entretanto, as pessoas que estavam em um dos veículos, por precaução não saíram do carro para não sofrerem choque elétrico, mas era necessário?

O engenheiro eletricista da Cemig, Demetrio Aguiar, explica como proceder em casos de ocorrências deste tipo em automóveis. "Uma das ocorrências mais comuns durante tempestades intensas é exatamente o fio partido, principalmente quando há quedas de árvores sobre a rede elétrica. Ou quando objetos são lançados em direção aos cabos, em função da força dos ventos, provocando o seu rompimento", afirma.

O especialista recomenda que, caso as pessoas se deparem com um fio partido, elas não podem se aproximar ou tocar no cabeamento. E, se possível, não devem permitir que outras pessoas se aproximem também. "Nos casos em que condutores rompidos caiam sobre veículos, é muito provável que, ao sair do automóvel, a pessoa sofra um choque elétrico, que pode ser de até 13 mil e oitocentos volts, caso seja uma rede de média tensão”, diz.

Demetrio Aguiar explica que, em ocorrências deste tipo, as pessoas apenas devem deixar o veículo em caso de incêndio. Mas, mesmo assim, os passageiros devem observar algumas situações, como saltar o mais longe possível do automóvel e sem tocar na lataria.

“O único caso em que a pessoa deve deixar o veículo imediatamente é em situações de incêndio. Nessas ocasiões, se for necessário sair do veículo, a pessoa nunca deve tocar a estrutura do automóvel e no solo ao mesmo tempo, porque ele se tornará o caminho entre a corrente elétrica e o solo. Isso pode ser fatal ou causar queimaduras gravíssimas. O correto é que a pessoa abra a porta e salte de forma a não tocar no veículo e no solo ao mesmo tempo e sempre longe do cabo partido. Ao cair no solo a pessoa deve andar em passos curtos até se afastar do veículo ou do cabo partido. Apesar da dificuldade esta é a única forma de evitar o choque elétrico”, detalha.

Em caso de acidentes, entre em contato com a Cemig

A recomendação, em casos de acidentes envolvendo a rede elétrica, é telefonar imediatamente para o Fale com a Cemig, no telefone 116, que funciona 24 horas por dia. Se uma árvore cair na frente de alguma residência, a recomendação é nunca tentar retirá-la ou cortá-la, e chamar o corpo de bombeiros para a retirada da vegetação caída.

Em muitos casos, no meio da árvore ao solo, pode existir um cabo partido da rede elétrica. Ele pode estar energizado e escondido no meio dos galhos e, ao tentar fazer a retirada, a pessoa pode sofrer um choque elétrico de até 13.800 volts, com risco de morte ou graves queimaduras.