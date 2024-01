Um homem de 21 anos foi assassinado no Bairro Vila Maria, Região Nordeste de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (21/01). Segundo a Polícia Militar, o jovem estava em uma moto, na rua Júlio César de Oliveira, quando foi atingido pelos tiros.



Os militares encontraram a vítima caída ao lado da motocicleta com a ignição ligada e a perna esquerda ainda em cima do veículo. Próximo dele, segundo a PM, havia diversos estojos de munição. Ele apresentava muitos tiros pelo corpo, porém mais evidentes nas costas e na cabeça.

Testemunhas afirmaram aos policiais que, além do homem, no momento do crime, havia uma outra pessoa na garupa, que não foi identificada. A morte foi constatada pelos militares e a perícia compareceu ao local. Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime. A ocorrência foi encaminhada para a 4a Delegacia de Polícia de Homicídios Leste.