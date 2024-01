Dois homens foram presos e três jovens apreendidos pela Polícia Militar por terem arrombado uma loja de celulares em Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce. Dois deles têm 14 anos, um 15, e os outros dois 19 e 20 anos. O crime aconteceu na madrugada desse sábado (20/01) e teria sido registrado pela câmera monitoramento do local.

De acordo com a PM, quando os militares chegaram à loja encontraram a porta de vidro quebrada e diversos itens da vitrine tinham sido levados. O vídeo de monitoramento do local registrou cinco pessoas encapuzadas quebrando a vidraça, entrando na loja e levando os produtos.

Outros vídeos de uma rua próxima mostraram os suspeitos chegando encapuzados e, após o crime, fugindo em direção ao Bairro Novo Horizonte.

A PM informa que, após diligências, os militares identificaram um adolescente como um dos autores do furto. Ele teria dito aos policiais que passou a noite na casa de um amigo e que teriam praticado o furto juntos. Na casa do outro envolvido foram encontradas roupas usadas no crime e uma porção de cocaína.

Ainda segundo a PM, um outro adolescente teria confessado participação no crime e levou os militares até o local onde os produtos furtados da loja estavam escondidos. Era um matagal próximo à casa deles. As investigações mostraram ainda a participação de outro homem que também fazia parte do grupo.