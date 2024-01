Uma jovem de 22 anos foi morta a facadas pelo ex-companheiro no Bairro Jardim Esperança, em Poços de Caldas, Sul de Minas, na tarde de sexta-feira (19/1). Luana Evelyn de Carvalho era mãe de uma menina de dois anos. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o suspeito foi preso em flagrante.

Segundo as informações da PM, o suspeito, de 21 anos, e Luana tinham um relacionamento. No entanto, de acordo com o depoimento da mãe da vítima à polícia, eles teriam se separado há cerca de uma semana. Luana estava morando na casa de sua mãe desde o término do relacionamento.

Ainda segundo a polícia, o homem teria ido até o apartamento de sua ex-sogra para tirar satisfações com Luana. Conforme as informações, a discussão começou na porta do imóvel, e a mãe da vítima pediu para que o agressor se retirasse. No entanto, em determinado momento, ele invadiu o apartamento.

Luana Evelyn tentou se esconder no quarto, mas foi esfaqueada pelo ex-companheiro. Ao chegarem ao local, os policiais viram que a jovem já estava inconsciente e sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte. De acordo com a perícia, Luana levou três facadas no tórax.

Após o crime, o suspeito tentou fugir, mas foi impedido por alguns moradores, que também tentaram agredi-lo. À Polícia Militar, o homem confessou o crime e foi preso.

Irmão da vítima também foi preso

Ainda segundo a corporação, o irmão da vítima também foi preso. Segundo a PM, ele teria chegado ao local “transtornado” com a situação. Revoltado com o ex-namorado da irmã, que estava no compartimento fechado da viatura, ele teria quebrado o vidro traseiro do carro da PM. Com isso, foi dada voz de prisão ao irmão de Luana.

Publicação horas antes

Horas antes do crime, Luana compartilhou em uma rede social uma publicação em que afirmava ser melhor viver solteira. "Solteira nós vive melhor (sic), isso nunca mudou", dizia a publicação em seu perfil pessoal.