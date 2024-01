Uma adolescente de 15 anos morreu e outra, de 16, ficou gravemente ferida, após serem atropeladas por um carro, na noite dessa sexta-feira (19/1), no Anel Rodoviário, Km 459, na altura do Bairro Dom Silvério, Região Nordeste de BH. As duas teriam tentado atravessar a via quando foram atingidas pelo veículo.

De acordo com a Polícia Militar, quando os policiais chegaram ao local encontraram as vítimas caídas na pista. O Samu foi acionado e constatou a morte da adolescente de 15 anos. A outra jovem tinha um corte profundo na perna direita e traumatismo craniano grave. Ela foi atendida no local e levada para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII.

Ainda segundo a PM, o motorista, de 46 anos, disse que logo após o atropelamento parou imediatamente, prestou socorro às vítimas e acionou o resgate. Segundo seu relato, ele seguia pela via sentido decrescente quando, nas proximidades do Km 459, as duas surgiram de repente na mureta que divide a pista para atravessar na frente do veículo. O homem conta que tentou frear e desviar, mas não conseguiu.

Ele foi submetido ao teste do bafômetro com resultado negativo. A perícia esteve no local e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O motorista foi liberado. A PM ressalta que existe uma passarela a aproximadamente 250 metros de distância do local do atropelamento. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Trânsito.