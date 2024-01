Ônibus envolvido no incidente faz parte da frota metropolitana

Uma mulher, de aproximadamente 60 anos, morreu após ser atropelada por um ônibus na avenida Amazonas, na altura do bairro Prado, região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (17).

Segundo informações da Polícia Militar, o acidente envolveu um ônibus metropolitano da linha 301C. A vítima tinha dificuldades para se locomover, inclusive utilizava uma bengala, e na hora do acidente estava carregando diversas sacolas.

A mulher se desequilibrou e acabou atingindo uma das rodas do veículo, sendo esmagada. Aos policiais, o motorista do ônibus disse que não viu a mulher porque ela estava em um ponto cego do coletivo.

Devido ao atropelamento, o trânsito ficou interditado na avenida, causando congestionamento. Agentes da BHTrans também estão no local para organizar o fluxo da avenida.

A perícia da Polícia Civil foi acionada. A dinâmica do atropelamento ainda não foi informada.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (Seinfra) e aguarda retorno.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram) lamentou o ocorrido e disse que está acompanhando o processo para prestar assistência e apurar as causas do acidente. O veículo será recolhido e o condutor afastado durante o processo.